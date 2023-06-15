بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين.

تسليم المخالفين والمضبوطات لجهة الاختصاص

وأوضحت أن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.

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وأكدت أنه تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

ضبط شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث تهريب 150كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.