الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين
اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً
134 ألف حاج يستفيدون من الخدمات التوعوية بـ 14 لغة في المدينة المنورة
تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس
ذهب إلى الحمّام فوجد ثعبانًا في انتظاره (فيديو)
تحذير عاجل لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين
٠١:٣٦:٥٧ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين.

تسليم المخالفين والمضبوطات لجهة الاختصاص

وأوضحت أن  لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق

وأكدت أنه تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبط مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

ضبط شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لتهريبهما نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث تهريب  150كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

ضبط 244 مشروعًا مخالفًا لنظام البيع في 6 شهور

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأفواج الأمنية النيابة العامة جازان عسير مخدر الحشيش مكافحة المخدرات نبات القات

مواد ذات صلة

المزيد
القتل تعزيراً لأحد إرهابيي العوامية لإطلاقه النار على دوريات الأمن واستهدافه سيارة دبلوماسية

القتل تعزيراً لأحد إرهابيي العوامية لإطلاقه النار على دوريات الأمن واستهدافه سيارة دبلوماسية

٠٦:٢٠ م، الخميس، ٢٧ يوليو ٢٠١٧
حريق في مبنى بجامعة الملك سعود

حريق في مبنى بجامعة الملك سعود

٠٧:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
بسبب منطاد التجسس.. الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على بكين

بسبب منطاد التجسس.. الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على بكين

١٠:٣٠ ص، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
بالفيديو.. معلم بحفر الباطن يبتكر «بنكاً تعليمياً» للمناهج

بالفيديو.. معلم بحفر الباطن يبتكر «بنكاً تعليمياً» للمناهج

١١:٠٤ ص، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *