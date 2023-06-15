اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً

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أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، أنها قررت بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس.

القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص

وأوضحت أن القرار يشمل جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من الخميس 26 من ذي القعدة 1444هـ الموافق 15 من يونيو 2023م.

القرار يستمر حتى 15 من سبتمبر

وأكدت أن القرار مستمر حتى يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق ‎15‏ من سبتمبر 2023م، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة العمال.

هذه المناطق مستثناة من قرار الحظر

في الوقت نفسه، أعلن المدير العام للجان المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ريان الزريقي، أن المناطق الباردة لن تكون ضمن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

وأضاف أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لن يشمل المناطق الباردة، حيث لن تكون هناك حاجة إلى حظر العمل فيها.

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الحفاظ على سلامة وصحة العاملين

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية.

إضافة إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة.

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الحد من الإصابات والأمراض المهنية

كما رفعت الوزارة مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية.

وكذلك حماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

ونشرت على موقعها الإلكتروني “الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري”.

ويمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس؛

وذلك من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد “19911”، أو عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.

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