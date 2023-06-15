الأعراض “الصامتة” لضربة الشمس القاتلة.. وطرق الوقاية منها

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مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف، تكثر الإصابة بضربات الشمس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ويمكن أن تؤثر ضربات الشمس على أي شخص، لكن الأشخاص أكثر من 75عامًا، والأطفال الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد هم أكثر عرضة للخطر، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.

وأحد الأعراض الصامتة لضرة الشمس هو الشعور بالحر الشديد وليس التعرق، وإذا ظهرت علامات الإجهاد الحراري على شخص ما، فإنه يحتاج إلى تبريده وإعطائه سوائل.

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ما هي أعراض ضربة الشمس الأخرى؟

عند الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد تواجه “الإجهاد الحراري”، والذي يحدث نتيجة استجابة الجسم الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط.

وقد يؤدي هذا إلى المعاناة من الصداع والدوار والارتباك والشعور بالغثيان والتقلصات.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن أعراض الإجهاد الحراري تظهر في غضون 30 دقيقة من التهدئة.

من ناحية أخرى، تعتبر ضربة الشمس أكثر خطورة وتستمر لفترة أطول (لكنها لحسن الحظ أقل شيوعًا).

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الأعراض الخمسة الشديدة لضربات الشمس

وفيما يلي الأعراض الخمسة الشديدة على الإصابة بضربة شمس:

-الشعور بالارتباك.

-عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

-الإصابة بنوبة.

-ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

-التنفس السريع أو غير المنتظم.

ويقول الخبراء إن الأمر قد يستغرق أقل من عشر دقائق للإصابة بحروق الشمس و15 دقيقة للإصابة بضربة شمس، في أسوأ السيناريوهات.

طرق الحفاظ على برودة الجسم

وفيما يلي بعض الطرق للحفاظ على برودة الجسم خلال الطقس الحار:

-ابتعد عن الحرارة إذا استطعت.

-إذا كنت مضطرًا للخروج، ابق في الظل خاصة بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً، وارتدِ واقيًا من الشمس وقبعة وملابس خفيفة.

-تجنب التمارين أو الأنشطة التي ترفع درجة حرارة جسمك.

-تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، وتجنب الكافيين والمشروبات الساخنة.

-استحم بماء بارد أو بلل بشرتك أو ملابسك به.

-أغلق النوافذ أثناء النهار وافتحها ليلاً عندما تنخفض درجة الحرارة بالخارج.

– يمكن أن تكون المراوح الكهربائية مفيدة خلال درجة الحرارة الأقل من 35درجة مئوية.