134 ألف حاج يستفيدون من الخدمات التوعوية بـ 14 لغة في المدينة المنورة

تواصل – واس:

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، أن فرق التوعية الصحية تمكنت من توعية 134.068 ألف حاجٍ بأكثر من 14 لغةً.

حملات توعوية وتثقيفية لحجاج بيت الله

وأوضح أن ذلك تم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة من خلال عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف ضيوف الرحمن.

تفعيل الشاشات الذكية ومراكز الاستقبال

وأضافت أن الحملات التوعوية انطلقت منذ قدوم أول رحلة لضيوف الرحمن للمدينة المنورة مطلع شهر ذي القعدة.

وذلك التعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير المدينة المنورة والجامعة الإسلامية من خلال:

1 – تفعيل الشاشات الذكية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

2 – محطة قطار الحرمين وحافلات النقل الترددي.

3 – مراكز استقبال الحجاج بالمنافذ والمراكز التجارية.

4 – منشآت التجمع الصحي عبر 97 شاشة.

وبين أن الحملة تضمنت كذلك مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك من خلال بروشورات توعوية بعدد من اللغات أبرزها: “الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية”.

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استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة

إلى جانب اللغة العربية مدعمة بأفلام توعوية تم إنتاجها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة؛ بهدف توصيل رسائل توعوية بطابع حديث وسهل.

وأكد أن الجولات الميدانية لفرق التوعية الصحية تستهدف الأماكن التي يرتادها الحجاج لإيصال الرسائل الصحية من خلال 14 لغة.

وأشار إلى أن الرسائل تتضمن التحذير من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف والتسمم الغذائي والإسعافات الأولية والنظافة الشخصية وغيرها.

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