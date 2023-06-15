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ذهب إلى الحمّام فوجد ثعبانًا في انتظاره (فيديو)
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ذهب إلى الحمّام فوجد ثعبانًا في انتظاره (فيديو)

ذهب إلى الحمّام فوجد ثعبانًا في انتظاره (فيديو)

ذهب إلى الحمّام فوجد ثعبانًا في انتظاره (فيديو)
٠١:٠٧:١٠ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أُصيب رجل أسترالي بالرعب، بعد أن وجد ثعبانًا ضخمًا داخل مرحاض منزله في ولاية كوينزلاند.

كان الثعبان الضخم يقف منتصبًا فوق إطار الباب ويفتح فمه بينما يتم التقاط صور وفيديو له.

ونشرت الشركة المتخصصة بصيد الأفاعي صورًا على “فيسبوك”، تُظهر ثعبانًا مرقطًا فوق إطار باب الحمام.

فيما تمكن أحد الأشخاص من وضعه في كيس لنقله بأمان إلى البرية.

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إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان

وفي واقعة أخرى، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجاح رجل في إنقاذ صقر تعرض للدغة ثعبان أثناء محاولته افتراسه.

وظهر خلال المقطع، صقر يترنح على الأرض، ممسكاً بقدمه ثعبان في محاولة لالتهامه؛ إلا أن الثعبان أصاب الصقر بلدغة سامة جعلته يفقد الوعي لدقائق. وفجأة ظهر أحد الأشخاص وأمسك الصقر وحرره من الثعبان السام.

وقام الشخص بحمل الصقر بين يديه، في محاولة لتحريكه وإنعاشه، وأعاد وضعه على الأرض في موقع مرتفع نسبيًا، حتى استعاد توازنه وعاد إلى الطيران مجددًا.

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