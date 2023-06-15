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تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس
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تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس

تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس

تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس
٠١:١٩:٠٩ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبلت شركة حجاج إفريقيا غير العربية أمس الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وعددهم  148حاجًا.

 وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور أحمد عباس سندي، حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لهم.

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تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وأوضح أن الخدمات تضمنت تسهيل الإجراءات وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وعبر سفير موريشيوس لدى المملكة، شوكت علي سودهن، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام كل عام .

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المملكة تقدم خدمات جليلة للحجاج

وأشار إلى أنه لقد وجد خلال حضوره استقبال الفوج الأول من الحجاج استقبالًا مميزًا يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام.

وأكد أن خدمات التي تقدمها المملكة للحجاج، تنعكس بشكل جيد على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة لضيوف الرحمن.

 وأشاد سفير موريشيوس بالإمكانيات المهيأة لهم والتي تساعد الحاج على أداء فريضته بيسر وسهولة، بناءً على توجيهات خادم الحرمين ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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