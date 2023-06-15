أرقام مبشرة.. مجلس الضمان الصحي يُعلن عن مؤشرات قياس تجربة المستفيدين

تواصل – واس:

أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، عن مؤشرات قياس تجربة المستفيدين للربع الأول من العام الحالي 2023.

وأوضح أن المؤشرات تأتي ضمن جهوده الهادفة للوصول إلى أعلى درجات الجودة والكفاءة، وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية.

وأضاف أن قياس التجربة يأتي تعزيزًا لمبدأ الشفافية في نشر النتائج والمؤشرات الخاصة بأداء القطاع لأغراض التطوير والتحسين.

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رصد المؤشرات وفق أدق المعايير

وكشف المجلس عن عدة مؤشرات تم العمل على رصدها وفق أدق المعايير، ومن أبرزها مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن المجلس الذي يقيس مدى معرفة ووعي المستفيد بدور المجلس، ووثيقة التأمين الصحي الموحدة.

تجربة المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية

و أظهر أول مؤشر تسجيل 67.57 نقطة من 100، فيما يقيس المؤشر الثاني تجربة المرضى مع مقدمي الرعاية الصحية في ثلاث خدمات وهي:

1 – تجربة المرضى المنومين حيث سجل المؤشر 87.70 نقطة.

2 – تجربة المرضى في الطوارئ سجل المؤشر 71.03 نقطة.

3 – تسجيل 76.01 نقطة بالنسبة لمؤشر تجربة المرضى في العيادات الخارجية.

وسجل مؤشر تجربة المستفيدين مع شركات التأمين الصحي 53.18 نقطة، وذلك بعد قياس درجة رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم من شركات التأمين الصحي فيما يتعلق بالمنافع والتغطية التأمينية الصحية وأداء مراكز خدمة العملاء.

مستوى التنسيق بين شركات التأمين

كما سجل مؤشر تجربة المستفيدين عن مستوى التنسيق بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية 26.26 نقطة.

وأظهر مؤشر التعامل مع الشكاوى تسجيل 42 شكوى ضد شركات التأمين الصحي لكل 10.000 مؤمن له.

كما أظهر المؤشر نسبة 28% كنسبة استجابة شركات التأمين الصحي للشكاوى ضمن اتفاقية مستوى الخدمة وهي 3 أيام عمل.

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تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، حرص المجلس على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وذلك من خلال إشراكهم في جهود التطوير عبر قياس مدى رضاهم عن تجربتهم مع خدمات التأمين الصحي.

الاستعانة ببيت خبرة عالمي محايد

إضافةً إلى دقة وموثوقية النتائج حيث تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي محايد ومتخصص في استطلاعات الرأي العام، للحصول على أدق النتائج والأرقام.

وبين أن هذه المؤشرات تهدف إلى تعزيز وتمكين الجهات ذات العلاقة، والتحفيز على الابتكار والتميز في سبيل تقديم أفضل الخدمات .

وأشار إلى أن المجلس يسعى دائما للنهوض بقطاع التأمين الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.