تحذير عاجل لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة، تستمر مع العواصف حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “الطائف وأضم وميسان “.

عواصف وأمطار على عسير حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية على عسير، تشمل محافظات ”أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة.

إضافة إلى محافظات، ظهران الجنوب والنماص وبلقرت وتنومة”، حتى المساء.

تساقط أمطار على منطقة الباحة وجازان

ونبهت إلى فرصة تساقط أمطار على منطقة الباحة تشمل محافظات” الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق”، تستمر حتى الـ 10 مساءً.

وحذر المركز، من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على جازان تشمل محافظات “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”، حتى المساء.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

رياح مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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