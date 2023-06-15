الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح مهم من “تقويم التعليم” بخصوص اختبارات “نافس” الوطنية
الأعراض “الصامتة” لضربة الشمس القاتلة.. وطرق الوقاية منها
بجازان وعسير.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين
اليوم.. بدء تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً
134 ألف حاج يستفيدون من الخدمات التوعوية بـ 14 لغة في المدينة المنورة
تقديم أفضل الخدمات لهم.. وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية موريشيوس

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحذير عاجل لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

تحذير عاجل لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء

تحذير عاجل لـ”الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى المساء
٠١:٠٠:٣٢ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة، تستمر مع العواصف حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “الطائف وأضم وميسان “.

الصورة

عواصف وأمطار على عسير حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية على عسير، تشمل محافظات ”أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة.

إضافة إلى محافظات، ظهران الجنوب والنماص وبلقرت وتنومة”، حتى المساء.

تساقط أمطار على منطقة الباحة وجازان

ونبهت إلى فرصة تساقط أمطار على منطقة الباحة تشمل محافظات” الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق”، تستمر حتى الـ 10 مساءً.

وحذر المركز، من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على جازان تشمل محافظات “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”، حتى المساء.

الصورة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

الصورة

رياح مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس عسير مكة

مواد ذات صلة

المزيد
الطائف.. البحث عن شاب كبَّل جزاراً بـ«كلبشات» واتهمه ببيع لحوم «حمير»

الطائف.. البحث عن شاب كبَّل جزاراً بـ«كلبشات» واتهمه ببيع لحوم «حمير»

٠٣:٤٩ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥
توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة

توضيح من «حساب المواطن»: لا يمكن تقديم اعتراض في هذه الحالة

٠٣:١٢ ص، السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢
«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

«التحالف»: صاروخ حوثي يصيب 23 شخصاً في نجران

١١:٠٨ م، الأربعاء، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨
تنفيذ حد الحرابة في «مالي» انتهك حرمة منزل وارتكب الزنا بزوجة صاحبه بالقوة

تنفيذ حد الحرابة في «مالي» انتهك حرمة منزل وارتكب الزنا بزوجة صاحبه بالقوة

١١:٣٦ ص، الأربعاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *