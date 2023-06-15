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أخبار السعودية.. اعتراضات الضمان الاجتماعي ونتائج حركة النقل الداخلي وبشرى من سكني

أخبار السعودية.. اعتراضات الضمان الاجتماعي ونتائج حركة النقل الداخلي وبشرى من سكني

أخبار السعودية.. اعتراضات الضمان الاجتماعي ونتائج حركة النقل الداخلي وبشرى من سكني
١٢:٠٥:٤٦ م، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برزت التساؤلات حول خطوات تقديم الاعتراض من جانب المستفيدين المشمولين بالقرار.

ايداع الرواتب

السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟

كشف أستاذ المناخ، ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عن السبب الرئيس في أن أجزاء كبيرة من منطقة جازان تكون مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية.

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر.

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.

هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن تبكير صرف معاش التقاعد إلى 25 يونيو الجاري، وما إذا كان الأمر يقتصر على معاش شهر يوليو فقط.

توضيح مهم من “الزكاة” بشأن احتساب القيمة المضافة على بيع السلع

تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن احتساب القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة بالمملكة - احتساب
ضريبة القيمة المضافة بالمملكة – احتساب

أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في المملكة خلال مايو إلى 2.8 ٪

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي وبلغ 2.8% مقارنة بشهر مايو من العام 2022، وأعلى من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

زف برنامج سكني، بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدًا بتذليل كل الصعوبات لمساعدتهم في الحصول على مسكن من الدولة.

إيقاف خدمات وتحديث بيانات.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين

قال حساب المواطن إن إيقاف الخدمات البنكية للمستفيدين لا يؤثر على إيداع الدعم الشهري في حساباتهم البنكية.

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