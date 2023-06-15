أخبار السعودية.. اعتراضات الضمان الاجتماعي ونتائج حركة النقل الداخلي وبشرى من سكني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برزت التساؤلات حول خطوات تقديم الاعتراض من جانب المستفيدين المشمولين بالقرار.

كشف أستاذ المناخ، ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عن السبب الرئيس في أن أجزاء كبيرة من منطقة جازان تكون مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية.

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر.

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن تبكير صرف معاش التقاعد إلى 25 يونيو الجاري، وما إذا كان الأمر يقتصر على معاش شهر يوليو فقط.

تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن احتساب القيمة المضافة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي وبلغ 2.8% مقارنة بشهر مايو من العام 2022، وأعلى من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

زف برنامج سكني، بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدًا بتذليل كل الصعوبات لمساعدتهم في الحصول على مسكن من الدولة.

قال حساب المواطن إن إيقاف الخدمات البنكية للمستفيدين لا يؤثر على إيداع الدعم الشهري في حساباتهم البنكية.

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