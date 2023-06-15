“سكني”: 43 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام

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أعلن برنامج سكني، أن 43.695 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام، فيما تجاوز عدد الأسر التي استفادت من الخيارات السكنية والتمويلية 39.102 ألف أسرة.

وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

الاستفادة من باقات الدعم الاختيارية

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 8.809 أسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7.831 أسرة.

وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن.

حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

لافتًا النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

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خدمات يقدمها برنامج سكني

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم، ومن ذلك:

-تم تقديم 171.948 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “تويتر”.

وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و (واتساب الأعمال).

-يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري.

-إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول.

-الحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية.

-إصدار عقود الأراضي إلكترونيًا.

-الاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”.

-خدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”.

-التسجيل والاستحقاق الفوري.

-إصدار رخص البناء إلكترونيًا.

شروط الحصول على الدعم السكني

وأشار إلى أن جميع مواطني المملكة بإمكانهم التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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التواصل مع “سكني”

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال:

-الدخول على هذا الرابط ( من هنا ).

-الاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات.

-زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.