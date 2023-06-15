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استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال
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استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال

استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال

استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال
١١:٣٧:١٠ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال عدوان الاحتلال على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الشاب خليل الأنيس أصيب بجروح خطيرة في الرأس، ما أدى لاستشهاده.

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إصابة 3 بالرصاص والعشرات بالاختناق

 كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فجرت شقة أسير فلسطيني، بعد محاصرتها لبناية سكنية من عدة طوابق، خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والفخذ.

وأضاف أن شابًا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من مركبة للاحتلال، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

الاحتلال يداهم عددًا من المنازل في الخليل

كما داهمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عددًا من منازل المواطنين في محافظة الخليل؛ حيث اقتحمت قرية الزويدين شرق يطا، وداهمت منزلي الشقيقين حسن وعبد الكريم البسايطة.

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الاحتلال يفجر منزل عائلة أسير  في نابلس

في الوقت نفسه، فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس.

وهدمت قوات الاحتلال 396 منزلاً منذ بداية العام الجاري 2023، ما أدى إلى تشريد 619 وذلك بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

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فلسطين تندد بتصعيد الأوضاع في ساحة الصراع

فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مسلسل الاقتحامات اليومية الدموية، التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدن والمخيمات والبلدات والقرى.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، وبقائها مشتعلة، يهدف لضرب أي مناخات استقرار.

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