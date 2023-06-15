الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
استشهاد فلسطيني.. وبيان رسمي لإدانة استمرار اعتداءات الاحتلال
بـ11 لغة.. روبوت يستقبل الحجاج بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة (فيديو)
الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب الدولار
تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين
بعد خروج امرأة من نعشها.. حقيقة عودة الموتى إلى الحياة كما يراها الأطباء
“مساند” تحدد مهلة استقدام العمالة المنزلية من خلال “خدمة معروفة”

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين
١١:١١:٥٩ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون بما فيها العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال.

وأضافت أن التحذير يأتي عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم الخميس، مطالبة بضرورة متابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية.

وأكدت أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال بالسفارة على أرقام السفارة المتاحة لجميع المواطنين على مدار الساعة.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل الفلبين

وصباح اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً (02,00 ت غ) على عُمق 124 كيلومتراً.

وأكدت انه وقع قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وحذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزّات ارتدادية، فيما لم ترد في الحال أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إقليم لوزون الزلزال الفلبين الهزات الارتدادية تحذير عاجل سفارة المملكة مانيلا

مواد ذات صلة

المزيد
هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

هل توقفت «المرور» عن إرسال إشعارات «المخالفات» للجوال؟.. توضيح رسمي

٠٢:٢٩ م، السبت، ٢٧ يوليو ٢٠١٩
تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. شرطة الرياض تضبط الأمير المعتدي على المواطنين

تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. شرطة الرياض تضبط الأمير المعتدي على المواطنين

٠٢:٤٢ ص، الخميس، ٢٠ يوليو ٢٠١٧
«تعليم تبوك» تنفي تعليق إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»

«تعليم تبوك» تنفي تعليق إعفاء قائد مدرسة «تمزيق الكتب»

٠٩:٠٤ ص، الثلاثاء، ١٦ مايو ٢٠١٧
بالفيديو.. خادم الحرمين يتسلَّم سيف الملك خالد

بالفيديو.. خادم الحرمين يتسلَّم سيف الملك خالد

١٠:٠٥ م، الثلاثاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *