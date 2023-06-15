تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، تحذيرًا لجميع المواطنين بضرورة أخد الحيطة والحذر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر المواطنين المتواجدين في إقليم لوزون بما فيها العاصمة مانيلا بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال.

وأضافت أن التحذير يأتي عقب الزلزال الذي وقع صباح اليوم الخميس، مطالبة بضرورة متابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية.

وأكدت أنه في حالة الطوارئ يمكن الاتصال بالسفارة على أرقام السفارة المتاحة لجميع المواطنين على مدار الساعة.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل الفلبين

وصباح اليوم، ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحاً (02,00 ت غ) على عُمق 124 كيلومتراً.

وأكدت انه وقع قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وحذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزّات ارتدادية، فيما لم ترد في الحال أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.