بـ11 لغة.. روبوت يستقبل الحجاج بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة (فيديو)

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تُولي الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اهتمامًا متزايدًا بالحجاج وتوفير الخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك في سهولة ويسر، فضلاً عن الاستعانة بالأدوات التكنولوجية للقيام بالعديد من المهام.

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مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة

وفي هذا الإطار، نشرت فضائية “الإخبارية”، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

وظهر الروبوت وهو يقدم شرحًا توضيحيًا للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

وتفاعل الروبوت مع أحد السائلين حينما سأله عن عدد القناديل في الكعبة، وأجاب قائلاً: يوجد 17 قنديلاً، مستعرضًا إياها بالشرح والتوضيح.

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