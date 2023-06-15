الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب الدولار

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انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار .

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1935.09 دولار للأوقية مسجلاً أدنى مستوياته منذ 17 مارس، بحسب “رويتر”.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 في المئة إلى 1947.10 دولار.

وقال الفيدرالي الأمريكي إن الاقتصاد الأقوى وتراجع التضخم بوتيرة أبطأ سيؤديان إلى رفع محتمل لتكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية نحو اثنين في المئة إلى 23.4654 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 969.61 دولار، وخسر البلاديوم واحدًا في المئة مسجلا 1371.44 دولار.

ومحليا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.14 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 213.71 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.00 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.86، وعيار 14 بـ 136.00، وعيار 12 سجل 116.57 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7251 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1632 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.139 ريال.