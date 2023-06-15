بعد خروج امرأة من نعشها.. حقيقة عودة الموتى إلى الحياة كما يراها الأطباء

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قبل أيام، تناقلت وسائل الإعلام نبأ عن خروج امرأة من النعش خلال مراسم جنائزية في الإكوادور، غداة إعلان وفاتها، على ما كشف نجلها.

وظهرت بيلا مونتويا (76 عامًا)، التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها “عائدة من الموت” في مقطع فيديو تم تداوله على موقع “تويتر”، داخل نعش مفتوح وتتنفس بصعوبة، محاطة برَجلين أتيا لمساعدتها.

وكانت قد أُعلنت وفاة مونتويا، الجمعة الماضية، في مستشفى عام في مدينة باباهويو الساحلية في جنوب غربي البلاد..

لكنها فاجأت الجميع أثناء مراسم الجنازة بعدما تبين أنها لازالت حية.

وبحسب وزارة الصحة، أُدخلت مونتويا إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية.

و”عانت من توقف في القلب والجهاز التنفسي من دون الاستجابة لمحاولات الإنعاش، وبعد ذلك أكد الطبيب المناوب وفاتها”.

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حوادث مماثلة

وفي فبراير، وقعت حادثة مماثلة، حيث أعلنت وفاة امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا في دار لرعاية المسنين في نيويورك قبل أن يُكتشف لاحقًا أنها على قيد الحياة أثناء تجهيز مراسل التشييع.

وقبل ذلك، أعلنت ممرضة وفاة امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا مصابة بالخرف المبكر، لكن عندما قام موظفو الجنازة بفك كيس الجثة اكتشفوا أنها لازالت على قيد الحياة.

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حالات نادرة

في كلية الطب، لا يتم تعليم الأطباء أن عدم التنفس، أو معدل ضربات القلب، والفشل في الاستجابة لأي منبه يعني أن الشخص قد مات.

لكن في بعض الحالات، حيث تم تأكيد الوفاة بهذه العملية، أظهر المريض علامات على بقائه على قيد الحياة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

قال الدكتور ستيفن هيوز ، كبير المحاضرين في الطب بجامعة أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة، إن مثل هذه الأحداث “نادرة جدًا”.

وكتب في دورية “كونفيرزيشن”، أنه شاهد ذلك مرتين في حياته المهنية التي استمرت 20 عامًا كمستشار في طب الطوارئ.

في المرة الأولى، تناولت امرأة مصابة بالصرع جرعة زائدة من الفينوباربيتال – الذي يستخدم لعلاج الحالة.

ويمكن أن يقلل أحيانًا من الاستجابة ويبطئ التنفس والدورة الدموية.

ولم يستطع الطبيب سماع دقات قلب المريضة، ولم يشعر بنبض، أو رصد أي تنفس – لذلك أعلن وفاتها.

لكن عند وصولها إلى المشرحة، كانت إحدى ساقيها ترتعش.

وقال الطبيب متذكرًا الواقعة: “إحراج مؤلم من كل النواحي. وإذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فقد تعافت”.

ووقعت حادثة مشابهة عندما أعلنت وفاة امرأة مسنة، ولكن بعد فترة وجيزة، بدأت تتنفس مرة أخرى واستعاد نبضها لفترة وجيزة.