هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن تبكير صرف معاش التقاعد إلى 25 يونيو الجاري، وما إذا كان الأمر يقتصر على معاش شهر يوليو فقط.

جاء ذلك ردًا على استفسار بخصوص ما إذا كان سيتم صرف معاش التقاعد في 25 من كل شهر طوال العام.

وأوضحت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “تم تقديم موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية لمستفيدي أنظمة التامينات لشهر يوليو ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ، وسيكون موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي أنظمة التامينات الاجتماعية لشهر أغسطس بتاريخ 1/8/2023”.

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تغيير قي موعد صرف المعاش

ويمكن أن يحدث تغيير قي الموعد العتاد، من خلال تأخير صرف الرواتب يومًا أو تبكيره يومًا في الحالات التالية:

-إذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم نقل تاريخ الدفع إلى نهاية الشهر السابق.

-أما إذا كان يوم الدفع يوافق يوم السبت الأول من التقويم الميلادي، فيتم تأخير يوم الدفع إلى يوم الأحد، والذي يوافق اليوم الثاني من التقويم الميلادي.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

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