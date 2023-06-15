الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد
أعلاها 46.. درجات الحرارة اليوم في عرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش
اليورو يسجل 4.06.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟
تعاني من سلوك طفلك؟.. إليك أفضل الطرق والخطوات لتعديلها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد

هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد

هذا الشهر فقط أم طوال العام؟.. توضيح مهم من التأمينات بشأن تبكير صرف معاش النقاعد
١٠:٢٠:٥٥ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن تبكير صرف معاش التقاعد إلى 25 يونيو الجاري، وما إذا كان الأمر يقتصر على معاش شهر يوليو فقط.

جاء ذلك ردًا على استفسار بخصوص ما إذا كان سيتم صرف معاش التقاعد في 25 من كل شهر طوال العام.

وأوضحت خدمة “العناية بالعملاء” عبر حسابها في موقع “تويتر” بأنه “تم تقديم موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية لمستفيدي أنظمة التامينات لشهر يوليو ٢٠٢٣م إلى تاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٠٧ ذو الحجة ١٤٤٤هـ، وسيكون موعد صرف معاش التقاعد لمستفيدي أنظمة التامينات الاجتماعية لشهر أغسطس بتاريخ 1/8/2023”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من التأمينات لمن لم يصرفوا المعاش الشهري

تغيير قي موعد صرف المعاش 

ويمكن أن يحدث تغيير قي الموعد العتاد، من خلال تأخير صرف الرواتب يومًا أو تبكيره يومًا في الحالات التالية:

-إذا صادف اليوم الأول من الشهر يوم جمعة، فسيتم نقل تاريخ الدفع إلى نهاية الشهر السابق.

-أما إذا كان يوم الدفع يوافق يوم السبت الأول من التقويم الميلادي، فيتم تأخير يوم الدفع إلى يوم الأحد، والذي يوافق اليوم الثاني من التقويم الميلادي.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

اقرأ أيضًا:

بعد تبكير صرف الرواتب.. التأمينات تحدد موعد صرف معاشات يونيو

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبكير صرف معاش النقاعد تغيير موعد صرف المعاش

مواد ذات صلة

المزيد
النقل العام بصدد إطلاق حافلات ترددية من المطارات إلى المدن

النقل العام بصدد إطلاق حافلات ترددية من المطارات إلى المدن

١٢:٥٦ ص، الخميس، ١٩ مايو ٢٠٢٢
بالصور.. احتراق هاتف «آي فون 6» خلال رحلة طيران

بالصور.. احتراق هاتف «آي فون 6» خلال رحلة طيران

١٠:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
المرور: كاميرات “ساهر” لا تتأثر بالأجواء.. وانعدام الرؤية يقلل المخالفات

المرور: كاميرات “ساهر” لا تتأثر بالأجواء.. وانعدام الرؤية يقلل المخالفات

٠٧:٥٦ ص، الأثنين، ٢٣ فبراير ٢٠١٥
القبض على مشتبه بتورطه في مقتل رجلي الأمن بالرياض

القبض على مشتبه بتورطه في مقتل رجلي الأمن بالرياض

٠٣:١٦ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *