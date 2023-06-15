“الإحصاء”: ارتفاع التضخم في المملكة خلال مايو إلى 2.8 ٪

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سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي وبلغ 2.8% مقارنة بشهر مايو من العام 2022، وأعلى من شهر أبريل 2023 الذي كان 2.7%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان، إن سبب ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي هو ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.

أسعار الإيجارات

وأثرت أسعار الإيجارات بشكل كبير في معدل التضخم، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.9% في شهر مايو 2023، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.

كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4% وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 8.5%، كما ارتفع قسم النقل بنسبة 1.6% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.2%.

وبحسب بيان الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مايو الماضي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أبريل 2023، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.4%.

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