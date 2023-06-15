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أعلاها 46.. درجات الحرارة اليوم في عرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق
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أعلاها 46.. درجات الحرارة اليوم في عرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق

أعلاها 46.. درجات الحرارة اليوم في عرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق

أعلاها 46.. درجات الحرارة اليوم في عرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق
١٠:٠٨:٥٠ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، عن توقعه استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة والأحساء، و45 في منى والصمان والخرج.

وسجل 44 درجة في الدمام وحفر الباطن، و43 في الرياض والمدينة والتنهات والدهناء ووادي الدواسر.

كما سجل 40 درجة في جدة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة  34 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

القريات 18 وطريف 19 درجة مئوية.

أبها 21، والباحة 25 والطائف 26 درجة.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية 

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض.

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