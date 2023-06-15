اليورو يسجل 4.06.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.06.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.74

فرنك سويسري 4.15

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.73

فرنك سويسري 4.14

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الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

وأمس، فقد الدولار الأمريكي قوته وواصل هبوطه المستمر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي والذي أكد تباطؤ نموّ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبط الدولار في تمام الساعة 15:50 بتوقيت الرياض إلى 102.565 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 1.39% وأجل سنتين بـ 1.73%.