“مساند” تحدد مهلة استقدام العمالة المنزلية من خلال “خدمة معروفة”

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حددت منصة مساند، المهلة الممنوحة لاستقدام العمالة المنزلية الفلبينية من خلال خدمة معروفة التي تتيح الاستقدام بسعر مناسب وبشكل أسرع.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”، ردًا على استفسار بهذا الصدد: “المدة المحددة لخدمة معروفة هي مدة أقصاها (90 يومًا)، تبدأ من اليوم التالي لقيام صاحب العمل بدفع تكاليف الاستقدام من خلال بوابة مساند.

وفي حال تأخر وصول العاملة تُمنح المنشأة مهلة 30 يومًا إضافية لمرة واحدة”.

و”خدمة معروفة” هي إحدى خدمات “منصة مساند”، وهي منصة حكومية مختصة بالعمالة المنزلية والخاصة، تمكن المستفيدين من استقدام عاملة منزلية مختارة من قبلهم، أي أنهم على سابق معرفة بها من خلال توصية أو غيرها.

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الجنسيات المشمولة بالخدمة

والخدمة متاحة حاليًا لمهن العاملة المنزلية من الجنسية الفلبينية والكينية والسيريلانكية.

وتيلغ تكلفة العاملة المنزلية الفلبينية 10,750 ريالاً، والكينية 8,800 ريال، والسيريلانكية 11,400 ريال، وجميع هذه الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل الأسعار هذه تذاكر التنقل داخل المملكة.

والاستفادة من “خدمة معروفة” تبدأ بعد إصدار تأشيرة عاملة منزلية من الجنسية المطلوبة -والمحددة من إحدى الجنسيات الثلاث المذكورة-، وبمعرفة معلومات العاملة المنزلية (اسم العاملة، رقم الجواز الخاص بها، تاريخ انتهاء الجواز، رقم التواصل الخاص بها).

وتستغرق مدة الاستقدام 90 يومًا تبدأ من اليوم التالي بعد دفع تكاليف الاستقدام من خلال بوابة مساند، وفي حال تأخر وصول العاملة تُمنح المنشأة مهلة أقصاها 30 يوما إضافية لمرة واحدة.

وتتيح “خدمة معروفة” سداد تكلفة الاستقدام عن طريق بطاقة مدى وأيضًا بطاقات فيزا وماستركارد لتسهيل عملية الدفع على المستفيد صاحب العمل.

أيضا تتيح للعميل إمكانية اختيار بين إسناد الطلب تلقائيا من النظام حسب مدينة الإقامة الخاصة بصاحب العمل.

أو اختيار مكتب استقدام محدد من قائمة مكاتب استقدام تقدم خدمة معروفة.

هذا يتيح لصاحب العمل إما اختيار مكتب استقدام معين أو يختار من المكاتب المسجلة بالنظام.

وخدمة معروفة تعتبر أحد الحلول المبتكرة والسريعة والتي توفر حوالي 30 في المئة من التكلفة في الحالات العادية.

المتميز من المكاتب هو من يستفيد من هذه الفرص السريعة والسهلة وبناء علاقات مع أصحاب العمل والتي تزيد من عوامل الاستدامة التسويقية للمكتب.

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مميزات الخدمة

-الاستقدام بتكلفة أقل

تتيح لك الخدمة استقدام عاملة منزلية بتكلفة محددة ومنخفضة.

-توفير الوقت

توفر عليك خدمة معروفة الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة.

-اختيار عاملة منزلية معروفة

تمكنك خدمة معروفة من استقدام عاملتك المنزلية بالاسم.