الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش
اليورو يسجل 4.06.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟
تعاني من سلوك طفلك؟.. إليك أفضل الطرق والخطوات لتعديلها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟

السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟

السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟
٠٩:٥٢:١٤ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ، ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عن السبب الرئيس في أن أجزاء كبيرة من منطقة جازان تكون مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية.

السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة، حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي.

مخاطر العواصف الرعدية

وأضاف أن مخاطر العواصف الرعدية، والصواعق القوية، والرياح الهابطة شديدة السرعة، والسحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها.

وبين أن هذه العوامل تؤدي لجعل أجواء أجزاء كبيرة من جازان مسرحاً لأعنف الظواهر الجوية في المملكة، بل ومرتعاً أحيانًا لأعاصير “التورنيدو” فوق البحر واليابس على حد سواء.

لماذا جدة في فصل الشتاء أدفأ من الدمام؟

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن محافظة جدة “الغربية” تكون في الشتاء أدفأ من الدمام “الشرقية”؛ لسبب يكمن أن في الشتاء تكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة.

الصورة

ومن جهة أخرى، فإن عدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها وينطبق هذا على كامل الساحلين الشرقي والغربي.

بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو “4-5” درجات، ويتشابهان في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم.

وفي أشهر “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وإبريل”، تكون الدمام أبرد من جدة.

وفي شهور “مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر”،  تكون جدة أقل حرارة من الدمام.

اقرأ أيضًا:

“المسند” يكشف مفاجأة عن طول المملكة وعرضها وإجمالي المساحة

الصورة

أفضل وقت لزيارة جدة والدمام

ولفت إلى أن أفضل وقت لزيارة جدة ـ حراريًا ـ من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر.

في حين أفضل وقت لزيارة الدمام ـ طقسيًا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأسوأ شهر في أغسطس.

وبصفة عامة الرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م، بينما في الدمام 7م.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الرياح القوية السحب الركامية الطقس الطقس اليوم الظواهر الجوية المسند النشرة الجوية جازان جدة حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

متورطاً في جرائم «غسيل أموال».. وافد بمهنة عامل يجمع 3 ملايين ريال سنوياً

٠٧:٥١ م، الخميس، ١٦ نوفمبر ٢٠١٧
بعد الأمر السامي من خادم الحرمين.. “حساب المواطن” يتصدر قائمة “الترند” في المملكة

بعد الأمر السامي من خادم الحرمين.. “حساب المواطن” يتصدر قائمة “الترند” في المملكة

٠٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
للمواطنين.. “نيوم” تعلن عن دورة مجانية مكثفة في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

للمواطنين.. “نيوم” تعلن عن دورة مجانية مكثفة في اللغة الإنجليزية مع شهادة معتمدة

٠٤:٤٣ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
«عودة آمنة».. طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية يعودون لمقاعد الدراسة حضوريا (فيديو)

«عودة آمنة».. طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية يعودون لمقاعد الدراسة حضوريا (فيديو)

٠١:٠٣ م، الأحد، ٢٩ أغسطس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *