السبب مفاجأة.. لماذا تكون أجزاء كبيرة من جازان مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية؟

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كشف أستاذ المناخ، ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، عن السبب الرئيس في أن أجزاء كبيرة من منطقة جازان تكون مسرحًا لأعنف الظواهر الجوية.

السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن منطقة جازان يتوفر فيها عوامل مثالية لبناء السحب الركامية الشامخة العالية والخطيرة، حيث طبيعة موقعها الجغرافي، وموضعها الفلكي.

مخاطر العواصف الرعدية

وأضاف أن مخاطر العواصف الرعدية، والصواعق القوية، والرياح الهابطة شديدة السرعة، والسحب المفعمة بالرطوبة الجوية، وكثافة أمطارها.

وبين أن هذه العوامل تؤدي لجعل أجواء أجزاء كبيرة من جازان مسرحاً لأعنف الظواهر الجوية في المملكة، بل ومرتعاً أحيانًا لأعاصير “التورنيدو” فوق البحر واليابس على حد سواء.

لماذا جدة في فصل الشتاء أدفأ من الدمام؟

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن محافظة جدة “الغربية” تكون في الشتاء أدفأ من الدمام “الشرقية”؛ لسبب يكمن أن في الشتاء تكون الدمام أقرب من جدة إلى مصادر الكتل الهوائية الشمالية الباردة.

ومن جهة أخرى، فإن عدم وجود حواجز جبلية كجبال الحجاز تمنع الكتلة الباردة من الوصول إلى هدفها وينطبق هذا على كامل الساحلين الشرقي والغربي.

بينما في فصل الصيف تكون درجة الحرارة في جدة أقل من الدمام بنحو “4-5” درجات، ويتشابهان في فصلي الربيع والخريف، هذا على وجه العموم.

وفي أشهر “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس وإبريل”، تكون الدمام أبرد من جدة.

وفي شهور “مايو، يونيو، يوليو، أغسطس وسبتمبر”، تكون جدة أقل حرارة من الدمام.

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أفضل وقت لزيارة جدة والدمام

ولفت إلى أن أفضل وقت لزيارة جدة ـ حراريًا ـ من شهر ديسمبر حتى شهر مارس، وأسوأ شهر في سبتمبر.

في حين أفضل وقت لزيارة الدمام ـ طقسيًا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأسوأ شهر في أغسطس.

وبصفة عامة الرطوبة النسبية في جدة أعظم من الدمام خاصة في فصل الصيف، ومتوسط ارتفاع جدة نحو 22م، بينما في الدمام 7م.