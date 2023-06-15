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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
٠٩:٢٨:١٠ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.14 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 213.71 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.00 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 174.86، وعيار 14 بـ 136.00، وعيار 12 سجل 116.57 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7251 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1632 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.139 ريال.

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أسعار الذهب اليوم

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.03 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.45 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.66 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.28، وعيار 14 بـ 137.10، وعيار 12 سجل 117.52 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7310 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1645 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235,032 ريال.

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