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أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة

أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة
٠٨:٥٢:٥٢ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح مغبرة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.

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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه، صباح اليوم الخميس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع ووادي الفرع.

 وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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