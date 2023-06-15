تعاني من سلوكيات طفلك؟.. إليك أفضل الطرق والخطوات لتعديلها

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هناك العديد من الأشياء التي تؤثر على سلوك الطفل، تشمل الأسباب البيولوجية، مثل الجوع أو الإرهاق، أو لأسباب أخرى تتعلق يالتعلم، فضلاً عن أسباب عاطفية، مثل عدم القدرة على التعامل مع المشاعر أو وصفها، إلى جانب المؤثرات البيئية المحيطة.

ما السلوك الطبيعي للطفل؟

يعتمد السلوك الطبيعي لدى الأطفال على عمر الطفل وشخصيته ونموه البدني والعاطفي. قد يكون سلوك الطفل مشكلة إذا كان لا يتطابق مع توقعات الأسرة أو إذا كان مزعجًا.

عادة ما يتم تحديد السلوك الطبيعي أو “الجيد” من خلال تقييم ما إذا كان مناسبًا اجتماعيًا وثقافيًا وتنمويًا. لكن لابد من الإدراك بأنه لا يوجد طفل لديه سلوك مثالي مئة في المئة.

ما الذي يمكنني فعله لتغيير سلوك طفلي؟

يميل الأطفال إلى مواصلة السلوك عندما يحصلون على مكافأة، ويتوقفون عندما يتم تجاهله. لذا فإن مكافأة ومعاقبة نفس السلوك في أوقات مختلفة قد يتسبب في إرباك الطفل.

ووفقًا لموقع (familydoctor.org)، فإن هناك ثلاث خيارات للتعامل مع سلوك الطفل:

-الإقرار بأن السلوك ليس مشكلة لأنه يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة نموه.

-محاولة إيقاف السلوك إما بتجاهله أو بمعاقبته.

-قدم سلوكًا جديدًا تفضله وعززه بمكافأة طفلك.

أفضل طريقة لوقف السلوك غير المرغوب فيه هي تجاهله. وعندما يحدث يقدم طفلك على ارتكاب سلوك غير مقبول.

أخبره بذلك، ووجه له تحذيرًا بأنك ستمنحه مهلة إذا لم يتوقف.

إذا استمر في إساءة التصرف، اصطحبه بهدوء إلى مكان معين واتركه فيه، لفترة قصيرة (دقيقة واحدة لكل سنة من العمر).

ويجب أن تبدأ العقوبة مباشرة بعد السلوك، أو بعد أن يهدأ الطفل. لكن يجب أن تبقى على مقربة منه.

وبعد انتهاء الوقت المحدد للعقاب لا تتحدث معه فيما فعله، وابحث عن طرق لمكافأة وتعزيز السلوك الجيد لاحقًا.

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كيف أشجع طفلي على سلوك جديد؟

طريقة واحدة لتشجيع السلوك الجيد هي استخدام نظام المكافأة. يتعلم الأطفال في النهاية أن السلوك السيئ غير مقبول وأن السلوك الجيد يكافأ.

وهذا أفضل بشكل خاص مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتين. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى شهرين حتى يثبت جدواه. وينصح الآباء بالتحلي بالصبر والاحتفاظ بمذكرات السلوك.

اختر سلوكًا أو سلوكين ترغب في تغييرهما (على سبيل المثال، عادات وقت النوم، وتنظيف الأسنان، أو تنظيف الألعاب).

اختر مكافأة يستمتع بها طفلك. قصة إضافية قبل النوم، أو تأخير وقت النوم بمقدار نصف ساعة، أو وجبة خفيفة مفضلة.

اشرح السلوك المرغوب والمكافأة للطفل. على سبيل المثال، أخبره بأنه “إذا ارتديت البيجامة وقمت بتنظيف أسنانك قبل انتهاء هذا المسلسل التلفزيوني، يمكنك البقاء مستيقظًا لنصف ساعة”.

العبارات الانتقالية، مثل، “في 5 دقائق، سينتهي وقت اللعب”، مفيدة عندما تقوم بتعليم طفلك سلوكيات جديدة. لكن لا تعاقب طفلك إذا اختار ألا يتصرف كما تطلب. فقط اكتف بعدم منحه المكافأة.

ما أفضل الطرق لمكافأة الطفل؟

اطلب منه القيام بمهمة. اضبط عداد الوقت. إذا انتهى من تنفيذ المهمة قبل الوقت المحدد، امنحه مكافأة. ولتحديد مقدار الوقت الذي يجب منحه للطفل، اكتشف “أفضل وقت” لطفلك للقيام بهذه المهمة وأضف 5دقائق.

لعبة السلوك الجيد

اكتب قائمة قصيرة بالسلوكيات الجيدة على الرسم البياني، وضعغ نجمة في أمام كل سلوك جيد يقوم به طفلك. بعد أن يحصل على عدد صغير من النجوم (حسب عمر الطفل)، امنحه مكافأة.

العلامات الجيدة/ العلامات السيئة (أفضل طريقة للأطفال ذوي النشاط العالي)

في وقت قصير (حوالي ساعة) ضع علامة على الرسم البياني،’ أو على يد طفلك في كل مرة تراه أو تقوم بسلوك جيد. على سبيل المثال، إذا رأيته يلعب بهدوء، أو يحل مشكلة دون صراع، أو يلتقط ألعابًا، أو يقرأ كتابًا، ضع علامة على الرسم البياني.

بعد عدد معين من العلامات، امنح طفلك مكافأة، مع وضع علامات سلبية في كل مرة يرتكب فيها سلوكًا سيئًا. وامنحه مكافأة إذا كانت العلامات الإيجابية أكثر من العلامات السلبية.

اطلب من طفلك أن يلعب بهدوء بمفرده أو مع أخيه لفترة قصيرة (ربما 30 دقيقة). راقبه بشكل متكرر (كل 2 إلى 5 دقائق، حسب عمر الطفل) وقدم مكافأة أو رمزًا مميزًا لكل بضع دقائق كان فيها هادئًا أو يلعب بشكل جيد.

قم بزيادة الأوقات تدريجيًا (من 2 إلى 5 دقائق إلى 30 دقيقة)، واستمر في منح المكافآت عن كل فترة كان طفلك فيها هادئًا أو يلعب بشكل جيد.

تعامل مع عواطفه أولاً ثم سلوكه ثانيًا

ماذا لو كان سلوك طفلي ناتجًا عن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو اضطراب المعالجة الحسية؟

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل حسية (تسمى أحيانًا اضطراب المعالجة الحسية) أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، فقد لا يتمكن من الجلوس هادئًا، وغالبًا ما لا يستجيب الأطفال المصابون بهذه الاضطرابات للعقوبات أو المكافآت.

في أغلب الأحيان، يتطلب الأمر أن تتعامل مع عواطفه أولاً ثم سلوكه ثانيًا. وهناك العديد من الطرق للمساعدة في تعليم الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للتعامل مع عواطفه، تشمل:

-تمارين التنفس.

-استخدام مخطط المستويات العاطفية.

-استخدام الضغط العميق كوسيلة لتهدئتهم.

بعد أن يهدأ طفلك، ابدأ في شرح سبب كون سلوكه غير لائق أو غير متوقع. ومع الوقت، قد يبدأ هي في تعلم التنظيم الذاتي للعواطف، وهو أمر مفيد في تعديل السلوك.

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ما الذي يمكنني فعله أيضًا لمساعدة طفلي على التصرف بشكل جيد؟

-ضع قائمة مختصرة بالقواعد المهمة وراجعها مع طفلك.

-يجب أن تتعلق القواعد بالسلامة والصحة وكيفية التعامل مع الآخرين.

-كلما قل عدد القواعد، قل السلوك المخالف للقواعد الذي قد تضطر إلى التعامل معه.

-تجنب صراعات القوة والمواقف التي لا تربح فيها.

-عندما تعتقد أنك بالغت في رد فعلك، فمن الأفضل استخدام الفطرة السليمة لحل المشكلة، حتى لو كان ذلك يتعارض مع طريقة المكافأة أو العقوبة، لكن تجنب القيام بذلك كثيرًا لأنه قد يربك طفلك.

تقبل شخصية طفلك الأساسية ، سواء كانت خجولة أو اجتماعية أو ثرثارة أو نشطة.

-يمكنك إحداث تغيير بسيط في الشخصية الأساسية لطفلك.

-حاول تجنب المواقف التي يمكن أن تجعل طفلك غريب الأطوار، مثل الإفراط في التحفيز أو التعب أو الملل.

-لا تنتقد طفلك أمام الآخرين.

صِف سلوك طفلك بأنه سيئ، لكن لاتصنفه على أنه سيئ.

-بالغ في مدح طفلك عندما يستحق ذلك.

-المسه بلطف، فالطفل يحتاج إلى اهتمام والديه.

-ضع قواعد منظمة، خاصة في أوقات النوم والوجبات.

-قدِّم ملاحظات انتقالية (مثل “في غضون 5 دقائق ، سنتناول العشاء”).

-اسمح لطفلك بالاختيارات كلما أمكن ذلك.

مع تقدم الأطفال في السن، قد يستمتعون بالمشاركة في صنع القواعد المنزلية.

العقاب البدني

قد يختار الآباء استخدام العقاب الجسدي (مثل الصفع) لوقف السلوك غير المرغوب فيه. لكن أكبر عيب في هذه الطريقة هو أنه على الرغم من أن العقوبة توقف السلوك السيئ لفترة من الوقت، إلا أنها لاتعلم طفلك تغيير سلوكه.

تأديب االطفل يكون من خلال تعليمه اختيار السلوكيات الجيدة، لأنه إذا كان لا يعرفها، فمن المحتمل أن يعود إلى السلوك السيئ. ويصبح العقاب الجسدي أقل فعالية بمرور الوقت، ويمكن أن يتسبب في تصرف الطفل بعدوانية.