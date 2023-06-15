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لحج سهل ومبرور.. أهم 6 وصايا طبية لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج

لحج سهل ومبرور.. أهم 6 وصايا طبية لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج

لحج سهل ومبرور.. أهم 6 وصايا طبية لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج
٠٨:٥٨:٤٧ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لم يتبق سوى أيام قليلة وتستقبل المملكة حجاج بيت الله الحرام الذي يأتون من كل فج عميق، طالبين رضا الله تعالى ومغفرته، وسط استعدادات ضخمة وغير مسبوقة.

واستقبالًا لمواكب الحجيج، وجّهت وزارة الحج عددًا من الإرشادات لضيوف الرحمن، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على الوصفات الطبية.

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وصايا طبية لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج

ونصحت الوزارة، الحاج قبل القدوم للمشاعر المقدسة وأداء المناسك، بضرورة التأكّد من اصطحاب هذه الأشياء الضروريات:

1 – كمية كافية من الدواء.

2 – نسخة من التقرير الطبي.

3 – توافر نسخة من الوصفة الطبية.

4 – تخزين الدواء في مكانٍ مناسبٍ.

5 – التعامل فقط مع الصيدليات المرخصة.

6 – إبراز الوصفة الطبية للصيدلية عند الحاجة.

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وصول أكثر من 585 ألف حاج إلى المدينة المنورة

يأتي هذا في وقت بلغ فيه عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، 585.932 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة في إحصائية لها، أن إجمالي الوصول بلغ 28.531 حاجًا.

وبينت أنه قد صل منهم 25.267 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات.

 بينما استقبل مركز الهجرة 80 رحلة تقل 2882 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات تقل 382 حاجًا.

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عدد الحجاج المغادرين إلى المشاعر المقدّسة بمكة

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 471051 حاجًا.

وبلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى يوم أمس، 114.830 حاجًا من جنسيات مختلفة.

 فيما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 38%؜، في حين استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 25.801 حاج.

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أخبار السعودية الأمراض المزمنة الحج والعمرة المدينة المشاعر المقدسة مكة موسم الحج وزارة الحج وصايا طبية

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