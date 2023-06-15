توضيح مهم من “الزكاة” بشأن احتساب القيمة المضافة على بيع السلع

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن احتساب القيمة المضافة.

وقال المستفيد: “بيع سلعة لتاجر آخر، أو ليس لمستهلك نهائي ويتم احتساب القيمة المضافة، وعليه يقوم التاجر المشتري باسترجاعها وأحيانًا يتم بيع السلعة بين التجار أو من يحمل رقمًا ضريبيًا لأكثر من مرة، وفي كل مرة تسترجع القيمة المضافة. فما الفائدة من احتسابها؟”.

ضريبة القيمة المضافة

وردًا على ذلك، قالت الهيئة: “تخضع جميع السلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام أو منشأة، كما أن الاشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بتحصيل الضريبة”.

وتابع: “تفرض ضريبة القيمة المضافة مرة واحدة عند كل عملية، وتعد كل عملية بيع توريد منفصل ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السعر النهائي عند البيع”.

الإقرار الضريبي

وواصل: “كما تسمح اللائحة التنفيذية للمسجلين في ضريبة القيمة المضافة من خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها (فقط).

في وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن استرداد ضريبة البناء الذاتي المتعلقة بالمسكن الأول.

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ضريبة البناء الذاتي

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مواطن، استفسر بشأن مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن الأول.

وأجابت الهيئة بقولها: “وعليكم السلام، لا يمكن الاسترداد؛ حيث إنه سيتمكن المطورون العقارييو المرخصون (فقط) من خصم ضريبة المدخلات. وفقًا لما نصت عليه اللائحة ووفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة”.