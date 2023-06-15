الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟
توضيح مهم من “الزكاة” بشأن احتساب القيمة المضافة على بيع السلع
خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور
لحج سهل ومبرور.. أهم 6 وصايا طبية لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج
أمطار بجازان وعسير.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مغبرة على 8 مناطق بالمملكة
“سكني” يكشف عن فرصة استثنائية للمستفيدين في هذه الحالة

الرئيسية

 /

صحة

 /

أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟

أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟

أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟
٠٩:٠٩:٥٤ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعاني بعض الناس من حموضة المعدة والتي يمكن أن تستمر من بضع دقائق إلى ساعات، ويتم عادة علاجها في المنزل باستخدام أدوية حموضة المعدة التي لا تحتاج إلى وصفة.

ويمكن أن تساعد أدوية كثيرة تُصرف دون وصفة طبية في تخفيف حرقة المعدة.

وتساعد مضادات الحموضة، في معادلة حمض المعدة. وقد تخفف حدة الحالة بسرعة. لكن لا يمكنها علاج المريء الذي تضرر بسبب حمض المعدة.

اقرأ أيضًا:

خبراء يكشفون عن طرق لعلاج حموضة المعدة

العلاج على المدى البعيد 

لكن في بعض الأحيان قد تتطلب الحالة الاستمرار في الحصول على العلاج لفترة زمنية طويلة، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان لأدوية الحموضة أضرار.

وأوضح حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة، قائلاً: “بشكل عام لايخلو أي دواء من الآثار الجانبية والتي تختلف حدتها واحتمالية حدوثها من شخص لآخر، كما أنها قد لاتحدث لدى البعض، ولكن إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة وتحت إشراف طبي فهذا يقلل من حدوثها”.

اقرأ أيضًا:

هل تعاني من حموضة المعدة؟.. إليك علاجات طبيعية

الكلمات الدلالية:
أدوية حموضة المعدة الآثار الجانبية لأدوية الحموضة حموضة المعدة وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
البكتيريا «المعدلة» تساعد الأطباء في كشف الخلايا السرطانية

البكتيريا «المعدلة» تساعد الأطباء في كشف الخلايا السرطانية

٠٧:٢١ م، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
دراسة أمريكية تكشف خطورة جديدة للسكر

دراسة أمريكية تكشف خطورة جديدة للسكر

٠٧:٣١ م، الجمعة، ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
صيادلة ألمان يوصون بضبط جرعة الدواء لمرضى الكُلى

صيادلة ألمان يوصون بضبط جرعة الدواء لمرضى الكُلى

٠٤:١٨ م، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧
حلول بسيطة لعلاج «بحة الصوت»

حلول بسيطة لعلاج «بحة الصوت»

١٢:٥٣ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *