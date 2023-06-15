أدوية الحموضة.. كيف تتفادى أعراضها الجانبية على المدى الطويل؟

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يعاني بعض الناس من حموضة المعدة والتي يمكن أن تستمر من بضع دقائق إلى ساعات، ويتم عادة علاجها في المنزل باستخدام أدوية حموضة المعدة التي لا تحتاج إلى وصفة.

ويمكن أن تساعد أدوية كثيرة تُصرف دون وصفة طبية في تخفيف حرقة المعدة.

وتساعد مضادات الحموضة، في معادلة حمض المعدة. وقد تخفف حدة الحالة بسرعة. لكن لا يمكنها علاج المريء الذي تضرر بسبب حمض المعدة.

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العلاج على المدى البعيد

لكن في بعض الأحيان قد تتطلب الحالة الاستمرار في الحصول على العلاج لفترة زمنية طويلة، وهو ما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان لأدوية الحموضة أضرار.

وأوضح حساب “الصحة_937″، التابع لوزارة الصحة، قائلاً: “بشكل عام لايخلو أي دواء من الآثار الجانبية والتي تختلف حدتها واحتمالية حدوثها من شخص لآخر، كما أنها قد لاتحدث لدى البعض، ولكن إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة وتحت إشراف طبي فهذا يقلل من حدوثها”.

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