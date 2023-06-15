“سكني” يكشف عن فرصة استثنائية للمستفيدين في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج “سكني” مع سؤال أحد المستفيدين بشأن توقف دعمه نتيجة عدم دخول الكهرباء للمخطط الذين يسكن فيه.

وقال المواطن: “المواطن ملتزم بأمور مالية أخرى والسبب في إيقاف الدعم ليس المواطن نفسه ولكن عدم دخول الكهرباء للمخطط هل أتحمل أخطاء وتخطيط غيري؟.. ليه الدعم ما يستمر إذًا، السبب والخطأ ليس من المواطن نفسه ؟!”.

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فرصة استثنائية

وردًا على ذلك، قال البرنامج عبر حسابه على “تويتر”: لديك فرصة استثنائية من خلال توضيح الأسباب التي تمنعك من البدء في البناء عبر الدخول على الخدمة الإلكترونية والمتعلقة بتحديث مراحل البناء لدراسة الأسباب والعمل على معالجتها وإيجاد الحلول.

في وقت سابق، زف برنامج سكني، بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدًا بتذليل كل الصعوبات لمساعدتهم في الحصول على مسكن من الدولة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “نود التأكيد بأننا نسعى باستمرار لتسهيل تملك المسكن الأول لكافة شرائح المجتمع وتوفير ما يناسبهم ويحقق تطلعاتهم بما فيهم ذوي القدرات الخاصة”.

وأضافت: “ويمكنك الآن الاطلاع على لائحة الدعم السكني والتقديم بكل يسر وسهولة بشكل إلكتروني عبر منصة أو تطبيق سكني”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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