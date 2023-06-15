لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. طريقة تقديم الاعتراض على وقف المعاش

تواصل – فريق التحرير:

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الأربعاء، صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برزت التساؤلات حول خطوات تقديم الاعتراض من جانب المستفيدين المشمولين بالقرار.

وتشمل إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين، الخطوات التالية:

الإفادة

تستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) / برنامج التوطين بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات – عدم التجاوب مع تواصل الصندوق أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).

إخطار المستفيد

تقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لاتتجاوز 10 أيام بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.

تجاوز المدة

عند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي للمستفيد.

عدم قبول الفرص

عند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول يتم إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي.

الاعتراض

يمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعمًا بالمستندات اللازمة.

إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت، أمس الأربعاء قد صرفت معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

وجاء ذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ونصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وتدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

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الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين، وأموال هذا البرنامج من الزكاة.

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

3 – أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

4 – أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

5 – ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

6 – يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

7 – ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

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الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج

1 – الأسر التي ليس لديها من يعولها.

2 – الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

3 – المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

4 – الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

5 – أسر المدمن والمسجون والغائب.

6 – -الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

7 – الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

8 – المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.