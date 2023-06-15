بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح أثر الدَّيْن على الحج

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إنه إذا كان على الإنسان دَيْن فعليه أن يسدده قبل الذهاب إلى الحج.

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قضاء الدين مقدم على الحج

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن قضاء الدين مقدم على الحج، ولكن بشرط أن يكون هذا الدين حالًا.

ولفت إلى أن المعنى من ذلك، أن يكون من عليه دين حالًا، فليس له أن يحج حتى يسدد هذا الدين.

وأضاف أن المبلغ الذي سيحج به الشخص، هو مستحق لصاحب الدين.

ولذلك تجد الدائن إذا علم أن المدين ذهب للحج وهو يطالبه بسداد الدين، يجد في نفسه عليه.

خاصة وأن الحج غير واجب عليه بينما الدين واجب سداده.

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لابد من استئذان صاحب الدين قبل الحج

وبين أنه لا بد من سداد الدين قبل الحج، إلا إذا استأذن المدين من الدائن، بحيث يسدد له دينه بعد الحج.

وأكد أنه ذا أذن له بطيبة من نفسه فلا بأس من الحج في هذه الحالة، أما إذا لم يأذن له فسداد الدين مقدم على الحج.

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