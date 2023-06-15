الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور
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خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور
٠٩:٠١:١٨ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب المعلمون والمعلمات إعلان نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ خلال الفترة من 29 من شهر ذي القعدة الجاري وحتى 4 من شهر ذي الحجة.

وكان مقررًا في الأصل أن تستمر إجراءات نقل الطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء 11 من ذي القعدة 1444هـ، الموافق 31 من مايو 2023م، وحتى يوم الاثنين 16 من ذي القعدة 1444هـ، الموافق 5 من يونيو 2023م.

لكن العديد من إدارات التعليم في مناطق مختلفة من المملكة أعلنت تمديد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي لمدة يومين إضافيين، وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن منهم في الالتحاق بالحركة واستيفاء متطلبات التقديم عليها.

ومنحت وزارة التعليم مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور:

– قم بالدخول على موقع نظام نور الرسمي وقم بتسجيل الدخول من هنا.

-ستظهر أمامك في يمين الصفحة قائمة خدمات منسدلة، قم باختيار خدمات شؤون المعلمين منها.

-في الصفحة التالية تظهر أمامك الخيارات، قم باختيار الاستعلام عن حركة النقل الداخلي منها.

-بعد ذلك تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بالمعلم.

-وفي أسفل الصفحة تظهر أمامك نتيجة النقل باللون الأخضر في حال القبول، وباللون الأحمر في حال الرفض.

-وتظهر رغبة النقل باللون الاخضر في قائمة الرغبات.

-ويمكنك تقديم تظلم من خلال الضغط على خيار للتظلم.

-اضغط هنا الموجود في قائمة الخيارات.

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