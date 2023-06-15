“تويوتا” تتصدر.. 40.3% نمو مبيعات السيارات بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

تصدر عملاق صناعة السيارات اليابانية شركة “تويوتا” المبيعات في المملكة خلال عام 2023، بينما ارتفعت سوق السيارات بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 40.3% خلال عام.

وكان سوق السيارات قد سجل العام الماضي 2022 زيادة في مبيعات السيارات بالمملكة عن 2021 بحوالي 30.540 سيارة إضافية.

وذكر موقع focus2move أن سوق السيارات في المملكة سجل نموًا في مارس 2023 مع تسجيل 71.006 مبيعات جديدة وبزيادة شهرية تصل إلى 43.4%.

في حين بلغت أرقام الربع الأول مبيعات بحوالي 192.089 مرتفعة بنسبة 40.3% عن العام السابق.

السيارات الأعلى مبيعًا

وبالنظر إلى البيانات التراكمية للربع الأول من عام 2023 على مستوى العلامات التجارية، جاءت أكثر السيارات مبيعًا كالتالي:

تمتلك تويوتا 29.4% من حصة السوق كأكثر العلامات التجارية مبيعًا مع زيادة المبيعات بنسبة 35.4% عند 56.544.

تليها هيونداي في المرتبة الثانية حيث بيعت 46.713 وحدة وبزيادة بلغت 123.8%.

واحتلت نيسان المرتبة الثالثة مع 12.606 مبيعات ونموا بنسبة 50.6%.

تليها فورد عند 8.314 ونموا بنسبة 57.9%.

وبعدها شانجان عند 8.011 وزيادة بنسبة 24.5%.

تليها ام جي بمبيعات تصل إلى 7.564 ونمو بنسبة 9.5%.

جيلي التي دخلت للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأول في المركز السابع مع مبيعات 6.827 ونسبة نمو بلغت 57.2%.

وجاءت كيا في المركز الثامن منخفضة 4 نقاط بمبيعات بلغت 6.774 وبانخفاض في المبيعات 8.9%.

تليها إيسوزو مع بيع 6575 سيارة ونمو 50.8%.

تليها مازدا.

أعلى الطرازات مبيعًا

بالنظر إلى طرازات محددة، فإن هيونداي أكسنت هي الأفضل مبيعًا بنسبة 234.7% وبزيادة 4 نقاط عن العام السابق.

تليها هيونداي إلنترا في المرتبة الثانية بنسبة 101.3% على أساس سنوي في المبيعات.

مبيعات السيارات في المملكة خلال 5 سنوات

1 – عام 2018: 420 ألف سيارة.

2 – عام 2019: 540 ألف سيارة.

3 – عام 2020: 470 ألف سيارة.

4 – عام 2021: 585 ألف سيارة.

5 – عام 2022= 615 ألف سيارة.

ترتيب شركات السيارات الـ 15 الأكثر مبيعًا في المملكة خلال عام 2022 كالتالي:

1- تويوتا بعدد 208.642 ألف سيارة.

2- هيونداي 91.507 ألف سيارة.

3- نيسان 36.967 ألف سيارة.

4- شانجان 35.028 ألف سيارة.

5- ايسوزو 34.887 ألف سيارة.

6- جنرال موتورز 30.361 ألف سيارة.

7- كيا 30.294 ألف سيارة.

8- ام جي 30.026 ألف سيارة.

9- مازدا 25.280 ألف سيارة.

10- جيلي 22.084 ألف سيارة.

11- فورد 21.125 ألف سيارة.

12- هافال 13.374 ألف سيارة.

13- ميتسوبيشي 13.235 ألف سيارة.

14- ستلانتيس 12.220 الف سيارة.

15- سوزوكي 10.510 ألف سيارة.

اقرأ أيضًا: