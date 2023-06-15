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بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

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بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة

بشرى من سكني لذوي الاحتياجات الخاصة
٠٧:٥٦:٢٢ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

زف برنامج سكني، بشرى لذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدًا بتذليل كل الصعوبات لمساعدتهم في الحصول على مسكن من الدولة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “نود التأكيد بأننا نسعى باستمرار لتسهيل تملك المسكن الأول لكافة شرائح المجتمع وتوفير ما يناسبهم ويحقق تطلعاتهم بما فيهم ذوي القدرات الخاصة”.

وأضافت: “ويمكنك الآن الاطلاع على لائحة الدعم السكني والتقديم بكل يسر وسهولة بشكل إلكتروني عبر منصة أو تطبيق سكني”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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