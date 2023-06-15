منها مكة المكرمة.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة اليوم على 8 مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الخميس، من فرصة هطول أمطار غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع اليوم تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.

نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أنه يتوقع نشاط الرياح المغبرة من خفيفة لمتوسطة، مع هبات شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية.

أتربة مثارة على المدينة وبعض محافظاتها

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر

كما نبه المركز من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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