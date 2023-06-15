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انتعاشة قوية في سوق النفط بعد تثبيت الفائدة وتراجع الدولار
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انتعاشة قوية في سوق النفط بعد تثبيت الفائدة وتراجع الدولار

انتعاشة قوية في سوق النفط بعد تثبيت الفائدة وتراجع الدولار

انتعاشة قوية في سوق النفط بعد تثبيت الفائدة وتراجع الدولار
٠٧:٤٦:٠٦ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسواق النفط انتعاشة قوية بدأت أمس بعد صدور بيانات التضخم في أمريكا، وما تبعه من قرارات الفيدرالي بشأن تثبيت الفائدة.

ومن بين الأسباب كذلك الضعف الذي عانى منه الدولار بعد تثبيت أسعار الفائدة، حيث يحفز هذا القرار من زيادة أسعار النفط وتحسن الأسعار.

تفاؤل في الأسواق

وتفاءلت السوق بعد أن أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها، حيث رفعت توقعاتها للإمدادات لعام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميًا إلى 101.3 مليون برميل يوميًا.

كما كشفت عن تراجع المعروض النفطي العالمي في  (مايو) بسبب تخفيضات “أوبك+” ومع ذلك كانت مخاوف الطلب هي ذات التأثير المهيمن على الأسواق أخيرًا مع عمليات البيع في الأسابيع الماضية مدفوعة إلى حد كبير بعلامات التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتًا، أو 1 في المئة، إلى 75.05 دولار للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتًا، أو 0.9 في المئة، إلى 70.05 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين أكثر من 3 في المئة بتعزيز من آمال في ارتفاع الطلب على الوقود.

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