خدمة اليوم.. خطوات التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة بالحج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الالكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة بالحج

وأوضحت وزارة الصحة، أن هذه الخدمة تتيح للكوادر الطبية والفنية المتخصصة للتسجيل والمشاركة ضمن قوى الوزارة العاملة بالحج.

وتستهدف هذه الخدمة الكوادر الصحية المطلوبة من داخل وخارج المملكة، للاستعانة بهم خلال موسم الحج في تشغيل منشآت الوزارة في المشاعر المقدسة.

إضافة إلى دعم بعض مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستطيع الأشخاص الراغبون في المشاركة التسجيل.

ورفع المستندات المطلوبة لكي تتمكن الوزارة من اختيار الكوادر المؤهلة حسب التخصصات المطلوبة وفق ما يتم الإعلان عنه.

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الخطوات

1 – يتم الحصول على الخدمة عن طريق التسجيل الإلكتروني بعد الإعلان عن التخصصات المطلوبة والفترة الزمنية المستهدفة.

2 – بعد التسجيل في الموقع، يتم إشعار المتقدم بالنتيجة بعد مراجعة الطلب.

والتحقق من الوثائق، وذلك بعد خمسة أيام عمل من تاريخ رفع الطلب. ويمر الطلب بالمراحل التالية:

حالة الطلب (انتظار)، وتظهر مباشرة بعد رفع المتقدم للطلب.

يقوم المنسق المختص بمراجعة الطلب ويعطيه إحدى الحالات التالية:

1 – حالة الطلب (مرفوض).

2 – حالة الطلب (تم التدقيق)، إذا كان الطلب مكتملاً.

3 – حالة الطلب (جديد)، إذا كان هناك نقص في المستندات.

4 – حالة الطلب (مقبول) من خلال المعتمد للطلب صاحب الصلاحية.​

المتطلبات

1 – بطاقة التصنيف المهني الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2 – بطاقة الأحوال للمواطنين، رخصة الإقامة للمقيمين، جواز السفر.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.