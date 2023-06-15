تنبيه من “الأرصاد”: أتربة مثارة على المدينة وبعض محافظاتها في هذه الأوقات

تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف المركز أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أتربة مثارة على العلا والعيص وخيبر

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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أماكن أخرى

وفي السياق ذاته، وثق مقطع فيديو متداول، قبل يومين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول غرب بيشة، بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، المتداول بعدسة “سالم الشهراني”، ونشره حساب طقس بيشة، جريان السيول في بيشة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظة العلا .

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