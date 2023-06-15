منها التفاح والموز.. قائمة بأفضل الفواكه التي تساعد في إنقاص الوزن

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تتميز الفاكهة بالعديد من الفوائد الكبيرة، فبالإضافة إلى أنها وجبة خفيفة جاهزة طبيعية مليئة بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى؛ فإنها تساعد في إنقاص الوزن.

ويقدم لنا موقع Healthline، أفضل 7 فواكه منخفضة بشكل عام في السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، كما يلي:

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1 – جريب فروت

تحتوي نصف حبة جريب فروت، تزن حوالي 123 جرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط ولكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.

ووفقًا لدراسة علمية حديثة، فإن تناول هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.

كما أن الجريب فروت غني بمضادات الأكسدة والالتهاب، بما يمكن أن يحمي من مرض السكري وأمراض القلب.

2 – التفاح

إن التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 جرامًا من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 جرامًا.

تظهر الأبحاث أن من الأفضل تناول التفاح كاملاً – بدلاً من عصره – لتقليل الشعور الجوع والشهية.

3 – التوت والفراولة

يعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 جرامًا من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط ويوفر 36٪ من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C والمنجنيز، بالإضافة إلى 12% لفيتامين K.

ويحتوي كوب واحد من الفراولة يزن 152 جرامًا على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 جرامًات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى 99٪ الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين C و26% منجنيز.

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4 – الفاكهة ذات النواة

إن ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والنكتارين والبرقوق والكرز والمشمش. تشتهر الفواكه ذات النواه بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.

كما تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم، أي يصل وزنها إلى 150 جرامًا على 58 سعرات حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الكرز، يزن 138 جرامًا، على 87 سعرات حرارية، وتقدم حصة من البرقوق، تزن حوالي 132 جرامًا، أو أربع حبات مشمش، تقريبًا بوزن 140 جرامًا، على أقل من 70 سعرات حرارية.

5 – الكيوي

يعتبر الكيوي عالي الكثافة من العناصر الغذائية مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة. تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن حوالي 69 جرامًا على أكثر من 2 جرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 جرام من الألياف الإضافية.

6 – البطيخ

البطيخ هو أحد الخيارات الرائعة لمن ينشدون إنقاص الوزن بسبب السعرات الحرارية المنخفضة والنسبة العالية من الماء في محتواه.

يوفر كوب واحد فقط من البطيخ يزن 150-170 جرامًا 46-61 سعرة حرارية فقط.

كما أن البطيخ غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

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7 – الموز

إن الموز غني بالسعرات الحرارية أكثر من العديد من الفواكه الأخرى، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

ويوفر الموز البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والألياف والعديد من مضادات الأكسدة وفيتاميناتC وB6.

أوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت عام 2014، أن تناول الموز يوميًا يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.