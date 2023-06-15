بفارق ضخم.. “أبل” تتصدر أكثر العلامات التجارية قيمةً في العالم

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تصدرت “آبل” قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتصنيف “كانتار” لأعلى 100 علامة تجارية قيمة لعام 2023.

أبل تتصدر رغم تراجع قيمة علامتها التجارية

وذلك رغم تراجع قيمة العلامة التجارية لصانعة الآيفون 7% إلى 880 مليار دولار من 947 مليار دولار في العام الماضي.

تلتها “جوجل” في المركز الثاني، ثم “مايكروسوفت”، هذا وانضمت “كوكاكولا” مرة أخرى لقائمة أعلى 10 علامات تجارية قيمة، مرتفعة سبعة مراكز لتصل إلى المركز العاشر مع زيادة قيمة علامتها التجارية 8%.

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انخفاض القيمة الإجمالية لـ100 علامة تجارية

هذا وانضمت علامتان تجاريتان صينيتان إلى قائمة “جلوبال توب 100” هما: شركة الأزياء الصينية “شي إن” في المركز السبعين بقيمة 24 مليار دولار، و”نونجفو سبرينج” في المرتبة الحادية والثمانين بقيمة 22 مليار دولار.

وانخفضت القيمة الإجمالية لأكثر 100 علامة تجارية قيمة حاليًا إلى 6.9 تريليون دولار، من 8.7 تريليون دولار في العام الماضي.

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أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم

ويوضح الجدول التالي قيمة أعلى 10 علامات تجارية في العالم