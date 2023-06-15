10 أدوية لا غنى عنها.. تعرف على محتويات حقيبة الحاج الطبية

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على الرغم من قصر فترة أداء فريضة الحج، إلا أن بعض الحجاج يتعرضون لمشكلات صحية أثناء أداء المناسك، لذا من المهم اصطحاب حقيبة تحتوي على مجموعة من المستلزمات الطبية، تحسبًا لهذا الأمر.

ويستعرض الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، المسلتزمات الطبية التي يجب توافرها في حقيبة الحجاج الصحية، وفقًا لـ”الكونسلتو”.

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أدوية للحجاج

– أدوية الإنفلونزا.

– الأدوية الخافضة للحرارة.

– أدوية الكحة.

– الكريم الواقي للشمس، لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

– الأسبرين لمرضى القلب، لأن التعرض للطقس الحار يزيد من لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات.

– الكريمات المرطبة للبشرة.

– كريم لعلاج لدغات الحشرات، مثل البعوض.

– المطهرات المعوية، لعلاج الإسهال.

– الأدوية الملينة، لعلاج الإمساك.

– القطرات المرطبة، لتجنب جفاف العين.

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مستلزمات طبية للحجاج

– المناديل المبللة المضادة للميكروبات.

– المناديل الورقية، لاستعمالها أثناء العطس والسعال.

– ترمومتر لقياس حرارة الجسم.

– معقم اليدين، مع ضرورة أن يكون تركيز الكحول الإيثيلي به لا يقل عن 60%.

– شاش طبي وقطن ولاصقات، للعناية بالجروح.

– الكمامة، لاتدائها في الأماكن المزدحمة، منعًا لانتقال العدوى.

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