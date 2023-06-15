فيديو مذهل.. نسر يصطاد سمكة ويأكلها جوًا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر قيام نسر باصطياد سمكة من أحد الأنهار والتهامها في الهواء في مشهد مذهل.

نسر يصطاد سمكة:

ووثق المقطع، نجاح نسر في اصطياد سمكة بمهارة فائقة من أحد الأنهار، وتمكن بإمساكها بقوة بمخالبه والتحليق بها، ثم تناولها والتهامها في الأجواء.

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نسر يخطف ماعزا:

وفي وقت سابق تمكن نسر ضخم من خطف ماعز جبلي بعد أن وضع مخالبه في عنق الماعز وحمله ويطير به فوق جبال الألب بإيطاليا.

وأظهر الفيديو النسر وهو يحلق بالماعز قبل أن يسقط من بين مخالبه من ارتفاع شاهق في نهاية صادمة.

وعلى الرغم من أن الماعز يزن خمسة أضعاف وزن النسر الذهبي ، إلا أن النسر تمكن من التحليق بفريسته عالياً في مشهد مثير فوق جبال الألب، قبل أن يسقط وينفق بطريقة مروعة، وفقا لصحيفة الديلي ميل.

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