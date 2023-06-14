استشاري يحذر من تناول الكبسة بعد طهيها بـ 4 ساعات.. تعرف على السبب

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول الكبسة أو الطعام المطبوخ بعد طهيه بـ 4 ساعات تقريباً.

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خطورة ترك الطعام المطبوخ

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن ترك الطعام المطبوخ (كبسة مثلاً) في درجة حرارة الغرفه ٣٢ مئوية لمدة ٤ ساعات فأكثر يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير”.

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أهمية تناول أو حفظ الطعام مباشرة

وأضاف “الصحيح أن يتم تناول الطعام مباشرةً بعد الطبخ أو حفظه في الثلاجه ثم تسخينه عند الحاجة”.

وتابع د. خالد النمر أنه في حالة عدم تناول الطعام أو حفظه في الثلاجة، فيجب إبقاء الطعام ساخناً فوق ٦٠ درجة مئوية حتى تناوله.

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