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استقبال مبتعثة جازان بعناقيد الفل بعد بحثها الأول عالميا عن “جراحة السمنة”
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استقبال مبتعثة جازان بعناقيد الفل بعد بحثها الأول عالميا عن “جراحة السمنة”

استقبال مبتعثة جازان بعناقيد الفل بعد بحثها الأول عالميا عن “جراحة السمنة”

استقبال مبتعثة جازان بعناقيد الفل بعد بحثها الأول عالميا عن “جراحة السمنة”
٠٢:٤٦:١٣ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل أهل جازان، المبتعثة إلى بريطانيا د. بشرى مظفر الحائز بحثها حول جراحة السمنة على المركز الأول عالميا، بعد وصولها إلى جازان، بحفاوة بالغة.

المركز الأول عالميا

ووسط بهجة الأهل والأقارب، استقبلت المبتعثة العائدة بعناقيد الفل، بعد أن حصدت المركز الأول في مؤتمر الجمعية البريطانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي.

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جراحة السمنة:

وعقد المؤتمر في بريطانيا في مدينة بيرمنجهام خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري، ضمن مئات الأبحاث المشاركة من مختلف دول العالم.

وفي التفاصيل أوضحت الدكتورة بشرى مظفر أن البحث يهدف إلى دراسة “تأثير الزنك في تغير حاسة التذوق بعد جراحات السمنة”، ودراسة الفرق بين عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار”.

وأثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك.

وأثبتت أيضا فعالية بشأن اضطرابات التذوق مجهولة السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم بجرعات عالية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم جازان جراحة السمنة والتمثيل الغذائي د. بشرى مظفر مؤتمر الجمعية البريطانية مبتعثة جازان

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