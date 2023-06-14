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الزعاق يوضح البعد الحقيقي للنجوم عن الأرض.. ملايين السنين
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الزعاق يوضح البعد الحقيقي للنجوم عن الأرض.. ملايين السنين

الزعاق يوضح البعد الحقيقي للنجوم عن الأرض.. ملايين السنين

الزعاق يوضح البعد الحقيقي للنجوم عن الأرض.. ملايين السنين
٠٢:٥٩:٥٣ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن رؤيتنا للنجوم في السماء ليست دقيقة بالكامل، لأن من النجوم ما مات ولا وجود له، ولكننا ما زلنا نرى ضوءه حتى الآن.

رؤييتنا للنجوم

وتابع الزعاق، عبر مقطع فيديو ، شاركه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه من النجوم أيضا، ما ولد وموجود، لكننا لا نشاهده، وذلك لأن خبر ولادته لم يأتنا بعد.

المسافة الحقيقية

وفسر الزعاق أن النجوم تبعد عنا بعدا سحيقا، وهذه المسافات لا تقاس بالكيلومترات، وإنما تقاس بالسنين الضوئية، والسنة الضوئية، هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، وهو يسير بسرعة 300 ألف كم بالثانية، ولهذا أقسم الله -تعالى- في كتابه الكريم وقال: “فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ”.

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أقرب نجم للأرض

وقال الباحث الفلكي، إن: المجموعة السمشية، وأفرادها من الزهرة إلى نبتون، تقاس بالكيلومترات، فالشمس تبعد عنا 150 مليون كم، وضوءها يصلنا بعد 8 دقائق تقريبا، بينما النجم فلها حكاية مغايرة، فأقرب نجم لنا يبعد عنا نحو 4 سنوات ونصف ضوئية، وهذا يعني أن هذا النجم إذا انفجر فلن يصلنا خبره إلا بعد حوالي 4 سنوات.

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أقرب النجوم إلى الأرض الزعاق يوضح بعد النجوم عن الأرض

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