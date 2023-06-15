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خلال شهر.. 683 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات سقيا الخيرية بمكة المكرمة
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خلال شهر.. 683 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات سقيا الخيرية بمكة المكرمة

خلال شهر.. 683 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات سقيا الخيرية بمكة المكرمة

خلال شهر.. 683 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات سقيا الخيرية بمكة المكرمة
٠٣:٠٥:٤٢ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة أن عدد المستفيدين من المياه خلال الشهر الماضي  بلغ قرابة 683.580 مستفيدًا ومستفيدة في مشاريع سقيا المساجد، وزوار بيت الله الحرام والمعتمرين، ومغاسل الموتى، وسقيا الأربطة ودور الأيتام، والجمعيات الخيرية، والمرافق العامة الأخرى.

تقرير الجمعية لشهر مايو

وأوضح تقرير الجمعية عن شهر مايو الماضي تنفيذ الجمعية لمشروع سُقيا 300 أسرة شهريًا بالصهاريج في القرى والهجر بمحافظة الطائف، – بتنفيذ وقف تعاونوا على البر والأعمال الخيرية -، وسُقيا 300 أسرة شهريًا في محافظة الجموم – بتنفيذ جمعية سخاء -.

تنفيذ المرحلة الرابعة

وتابع التقرير أن الجمعية ستنفذ المرحلة الرابعة من مشروع تركيب 500 محطة تنقية، و500 برادة في منازل الأسر المحتاجة بمحافظة جدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن درهم، أنه تم تنفيذ 36 مبادرة تطوعية خلال شهر مايو بمشاركة 348 متطوعًا ومتطوعة بواقع 2401 ساعة تطوعية، ومقدار عائد اقتصادي بلغ أكثر من 50 ألف ريال .

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الكلمات الدلالية:
خدمات سقيا الخيرية سقيا الخيرية مستفيدي سقيا الخيرية مكة المكرمة

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