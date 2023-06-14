وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مشرف فريق.
2- مراقب ميداني.
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أماكن العمل:
– منطقة الرياض.
– منطقة مكة المكرمة.
– منطقة عسير.
– منطقة تبوك.
– منطقة القصيم.
– منطقة جازان.
المؤهلات المطلوبة:
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الماجستير.
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موعد التقديم:
– أشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.
طريقة التقديم:
– أوضحت وزارة الطاقة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.
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