الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق
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وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق
٠٢:٣٣:٥٠ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف فريق.

2- مراقب ميداني.

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أماكن العمل:

– منطقة الرياض.
– منطقة مكة المكرمة.
– منطقة عسير.
– منطقة تبوك.
– منطقة القصيم.
– منطقة جازان.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الماجستير.

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موعد التقديم:

– أشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.

طريقة التقديم:

– أوضحت وزارة الطاقة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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فرص وزارة الطاقة وظائف وظائف شاغرة

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