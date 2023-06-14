وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مشرف فريق.

2- مراقب ميداني.

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أماكن العمل:

– منطقة الرياض.

– منطقة مكة المكرمة.

– منطقة عسير.

– منطقة تبوك.

– منطقة القصيم.

– منطقة جازان.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

– الماجستير.

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موعد التقديم:

– أشارت وزارة الطاقة، إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.

طريقة التقديم:

– أوضحت وزارة الطاقة أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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