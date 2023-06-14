مفاجأة.. جوجل تؤجل طرح أجهزة “Berd” في الاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى

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قررت شركة جوجل العالمية، تأجيل طرح روبوت الدردشة الخاص بها المستند إلى الذكاء الاصطناعي Google Bard في دول الاتحاد الأوروبي،إلى أجل غير مسمى.

خطط لإطلاق روبوت Bard

وأعلنت جوجل، في وقت سابق، عن خططها لإطلاق روبوت Bard في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، لكن لجنة حماية البيانات الأيرلندية قالت إن جوجل لم تحدد كيف سيمكنها الامتثال لقواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل هذا السبب، تعثر إطلاق روبوت Bard في الوقت الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة بوليتيكو المتخصصة في الشؤون الأوروبية.

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لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي لجوجل بأن الشركة تحدثت مع لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي على مدار الأسابيع الأخيرة، حسب “sawtbeirut”.

ونقل موقع “بيزنيس إنسايدر” تصريحات المسؤول بأن جوجل شاركت مع اللجنة، الوثائق ذات الصلة، دون إشارة تفصيلية إلى الأسباب المحددة وراء تأجيل طرح Bard، أو موعد الإطلاق مستقبلًا.

وفي تصريحات أخرى أدلى بها لصحيفة بوليتيكو، قال المتحدث الرسمي لجوجل: “قلنا في مايو الماضي إننا نريد أن نجعل Bard متاحا على نطاق أوسع، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وإننا سنفعل ذلك بمسؤولية