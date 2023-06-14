سطو مسلح بعاصمة عربية.. هذا ما وثقته الكاميرات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام أردنية، مساء أمس الأربعاء، قيام شخص مجهول بعملية سطو على محال صرافة في البيادر وسلب مبلغ ألفي دينار تحت تهديد السلاح، وفر من الموقع.

سلب ألفي دينار

ووفق مصدر أمني، أقدم شخص مجهول مساء الأربعاء، على الدخول للمحال صرافة في البيادر وسلب مبلغ ألفي دينار تحت تهديد السلاح.

وتابع المصدر، الأجهزة الأمنية تحركت للموقع وباشرت التحقيقات بعملية السطو، حسب وكالة “عمون”.

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سطو على متجر مجوهرات في باريس:

وفي حادث مشابه، وقعت عملية سطو في وضح النهار، حيث حاول عدد من اللصوص السطو على متجر مجوهرات “بولجاري” الفاخر، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد عن الشرطة أن عملية السطو أسفرت عن فرار اللصوص الذين كانوا يركبون دراجات نارية، بملايين الدولارات.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلاثة رجال كانوا يقودون دراجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق الذي يوجد في ميدان “فاندوم” بباريس.

وأفاد موقع “أكتيو 17” الإلكتروني المتخصص في أخبار الجرائم، أن عملية السرقة في نحو الساعة 01:45 مساء “11:45 بتوقيت غرينتش”.

وأوضح أن أحد الجناة كان يقف للحراسة، ودخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين.