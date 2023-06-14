الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مناطق
سطو مسلح بعاصمة عربية.. هذا ما وثقته الكاميرات (فيديو)
الخميس 26 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
مقتل والي غرب دارفور على يد “الدعم السريع”.. والجيش السوداني: تصرف وحشي
يوتيوب يخفض متطلبات كسب المال من الفيديوهات.. ماذا يعني ذلك؟
براتب 8 آلاف .. الخطوط الحديدية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

الرئيسية

 /

منوعات

 /

سطو مسلح بعاصمة عربية.. هذا ما وثقته الكاميرات (فيديو)

سطو مسلح بعاصمة عربية.. هذا ما وثقته الكاميرات (فيديو)

سطو مسلح بعاصمة عربية.. هذا ما وثقته الكاميرات (فيديو)
٠٢:٣٣:٤١ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام أردنية، مساء أمس الأربعاء، قيام شخص مجهول بعملية سطو على محال صرافة في البيادر وسلب مبلغ ألفي دينار تحت تهديد السلاح، وفر من الموقع.

سلب ألفي دينار

ووفق مصدر أمني، أقدم شخص مجهول مساء الأربعاء، على الدخول للمحال صرافة في البيادر وسلب مبلغ ألفي دينار تحت تهديد السلاح.

وتابع المصدر،  الأجهزة الأمنية تحركت للموقع وباشرت التحقيقات بعملية السطو، حسب وكالة “عمون”.

اقرأ أيضا:

ظنه الناس مشهدًا تصويريًا.. سطو مسلح في اليابان

سطو على متجر مجوهرات في باريس:

وفي حادث مشابه، وقعت عملية سطو في وضح النهار، حيث حاول عدد من اللصوص السطو على متجر مجوهرات “بولجاري” الفاخر، في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، اليوم الأحد عن الشرطة أن عملية السطو أسفرت عن فرار اللصوص الذين كانوا يركبون دراجات نارية، بملايين الدولارات.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلاثة رجال كانوا يقودون دراجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق الذي يوجد في ميدان “فاندوم” بباريس.

وأفاد موقع “أكتيو 17” الإلكتروني المتخصص في أخبار الجرائم، أن عملية السرقة في نحو الساعة 01:45 مساء “11:45 بتوقيت غرينتش”.

وأوضح أن أحد الجناة كان يقف للحراسة، ودخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين.

الكلمات الدلالية:
اقتحام محل صرافة الأردن سطو مسلح عاصمة عربية عمان

مواد ذات صلة

المزيد
طريقة مبتكرة لمنع استقبال الاتصالات.. وإجراء المكالمات في نفس الوقت (فيديو)

طريقة مبتكرة لمنع استقبال الاتصالات.. وإجراء المكالمات في نفس الوقت (فيديو)

٠٩:٣٣ م، الأثنين، ١٦ مايو ٢٠٢٢
بدأت من صعيد عرفات.. 74 عاما على انطلاق الإذاعة السعودية

بدأت من صعيد عرفات.. 74 عاما على انطلاق الإذاعة السعودية

٠٤:٠١ م، الأثنين، ١٣ فبراير ٢٠٢٣
بدولة عربية.. ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه

بدولة عربية.. ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه

١٠:٣١ م، الأربعاء، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
“قطة” تساعد في إلقاء القبض على لص محترف في رومانيا

“قطة” تساعد في إلقاء القبض على لص محترف في رومانيا

٠١:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٣ أبريل ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *