مقتل والي غرب دارفور على يد “الدعم السريع”.. والجيش السوداني: تصرف وحشي

تواصل- فريق التحرير:

وصف الجيش السوداني مقتل والي غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع ،بالتصرف الوحشي، منوها أنه لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع.

مقتل والي غرب دارفور:

وكان الجيش السوداني، قد أعلن صباح اليوم الخميس أن قوات الدعم السريع اختطفت والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر ثم قتلته، معتبرا أن تصفيته “تصرف وحشي يضاف إلى سجل جرائمها”.

وأدان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان “الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الدعم السريع والذي استهدفت فيه والي غرب دارفور خميس عبدالله أبكر وقامت بقتله بمدينة الجنينة”.

وأكد في بيان له أن قوات الدعم السريع تستهدف المنشآت المدنية في مدينة الجنينة، مؤكدا أنه لا علاقة لوالي غرب دارفور بمجريات الصراع بيننا والدعم السريع.

برهان يرفض لقاء حميدتي:

وأمس الأول الثلاثاء أكد مسؤول سوداني، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في ظل الظروف الراهنة.

يأتي ذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.

وأوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة فرانس برس: إن البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة.

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