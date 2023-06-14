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براتب 8 آلاف .. الخطوط الحديدية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
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براتب 8 آلاف .. الخطوط الحديدية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

براتب 8 آلاف .. الخطوط الحديدية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

براتب 8 آلاف .. الخطوط الحديدية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
٠١:٣٧:٢٣ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) عن بدء التقديم لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط الحديدية (سار) في المجالات التالية:

– قيادة القطارات
– صيانة القاطرات والعربات
– صيانة البنية التحتية
– الاتصالات والإشارات والتحكم

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة (قسم علمي) بمعدل لا يقل عن (80%).
– أن لا تقل درجة اختبار قياس (القدرات العامة) عن (70%).
– أن يكون عمر المتقدم من (18 إلى 23) سنة.
– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
– إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

المزايا:

– التوظيف مباشرة عند القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار).
– الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي وإجازة سنوية مدفوعة.
– الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
– رواتب أساسية تصل إلى 8,000 ريال شهرياً مع مزايا أخرى بعد إنتهاء فترة التدريب

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تدريب لحملة الثانوية بمعهد الخطوط الحديدية

الوثائق المطلوبة بعد القبول:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.
– أصل شهادة الثانوية (أو نسخة طبق الأصل – مختومة) وصورة منها.
– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).

بدء التدريب:

يبدأ التدريب يوم الأحد 1445/2/18هـ (الموافق 2023/9/3م).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م) عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الإثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م).

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